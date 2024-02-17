Новое правительство Нидерландов продолжит финансирование конфликта на Украине

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что новое правительство Нидерландов, которое еще только должно быть сформировано, не сократит поддержку Украины.
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