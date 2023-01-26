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«Челси» может продать Хавертца летом за 50-60 млн евро, хотя он счастлив при Поттере. В планах «Баварии» Кая нет

Кай Хавертц может покинуть «Челси» летом. Лондонский клуб может продать 23-летнего атакующего полузащитника следующим летом примерно за 50-60 млн евро, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

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