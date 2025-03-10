Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на запчасти для LADA и UAZ

Как изменились цены на запчасти для LADA и UAZ

Цены на запчасти для российских легковых автомобилей марок LADA и UAZ за месяц почти не изменились. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для российских легковых автомобилей LADA и UAZ от агрегаторов.

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