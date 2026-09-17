Приколисты
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Приколисты

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Счастье есть .. .,. но, сволочь, держит дистанцию

Счастье есть .. .,. но, сволочь, держит дистанцию

Папа:За что тебе двойку по истории влепили?Двоечник:- Нас Мария Ивановна спрашивает, что Вы дети знаете про Наполеона, который умер на Святой Елене?Папа:- Ленку я знаю, но она далеко не святая.

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