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«Барса» получит 50% от суммы трансфера в случае перехода защитника «Лас-Пальмаса» Мармоля в «Рому»

Каталонский клуб владеет половиной прав на 22-летнего центрального защитника «Лас-Пальмаса», за которого «Рома» готова предложить 7 млн евро, сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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