Ожидание и реальность: дом-рыба в Индии

В 2012 году в индийском городе Хайдарабад появилось здание, которое вскоре вошло в историю мировой архитектуры как один из ярчайших примеров того, насколько сильно итоговый результат может отличаться от красивых рендеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии