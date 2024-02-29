Коротко о важном

Накануне Дня защитника Отечества глава города Алексей Титовский вручил государственные награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени жителям Салехарда Павлу Витязеву и Александру Ерёмину, вернувшимся с передовой в августе прошлого года.
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