Ткачев и Горбунов - мимо «Ак Барса», Коростелев уходит из «Трактора»: трансферный гид КХЛ

Сезон в КХЛ 2024/25 официально подошел к концу. Впереди у команд интереснейшая пора – межсезонье. Клубы начинают проводить трансферные кампании и комплектовать составы на предстоящий регулярный чемпионат.
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