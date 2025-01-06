Рождественское послание митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

Рождественское послание главы Смоленской митрополии митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора: Возлюбленные о Господе отцы, матушки-игумении, монашествующие, дорогие братья и сестры, жители Смоленщины! С сердечным ликованием о Господе Воплотившемся приветствую всех вас и призываю единым сердцем и едиными устами прославить великое и мироспасительное Рождество Христово: «Христос раждается – славите! Христос с небес – срящите! Христос на земли – возноситеся!» Господь по великой Своей милости вновь дарует нам радость празднования Рождества Христова.