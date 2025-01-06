Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Рождественское послание митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

Рождественское послание митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

Рождественское послание главы Смоленской митрополии митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора: Возлюбленные о Господе отцы, матушки-игумении, монашествующие, дорогие братья и сестры, жители Смоленщины! С сердечным ликованием о Господе Воплотившемся приветствую всех вас и призываю единым сердцем и едиными устами прославить великое и мироспасительное Рождество Христово: «Христос раждается – славите! Христос с небес – срящите! Христос на земли – возноситеся!» Господь по великой Своей милости вновь дарует нам радость празднования Рождества Христова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх