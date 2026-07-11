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Дмитриев о еврокубках: «Я застал их только как болельщик, как будто этого и не было. Конечно, у всех мечта, чтобы мы могли сыграть»

Полузащитник « Спартака » Игорь Дмитриев заявил, что мечтает о возвращении российских команд в еврокубки.

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