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Как выглядит парижский блонд, самое стильное окрашивание этой весны

Как выглядит парижский блонд, самое стильное окрашивание этой весны

Как выглядит парижский блонд, самое стильное окрашивание этой весны Алёна ЮрьеваПарижский блонд – это воплощение элегантности и утонченности, которое этой весной настоятельно рекомендуют попробовать ведущие колористы.

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