Экскурсия в LEGO-парк, Музей истории белорусского кино, а также в Республиканский центр экологии и краеведения.

29 ноября 2023 года учащиеся ГУО Средняя школа №35 г. Бобруйска имени П.И. Батова посетили Музей истории белорусского кино, Республиканский центр экологии и краеведения, а также LEGO парк (крупнейший в мире и единственный в Беларуси музей Lego).