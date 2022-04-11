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«Когда нужно, «Зенит» всегда прибавляет». Чем завершится чемпионская гонка?

«Когда нужно, «Зенит» всегда прибавляет». Чем завершится чемпионская гонка?

Заслуженный тренер России, бывший нападающий "Динамо" Игорь Колыванов выразил мнение, что команда Сандро Шварца имеет не самые высокие шансы выиграть у "Зенита" борьбу за чемпионство в Тинькофф РПЛ.

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