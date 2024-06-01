Началась битва за "семейные" деньги. Голикову публично призвали к ответу

виталий панов

Пока в правительстве будут такие министры и вице-премьеры,которые понимают лишь одно-как увеличить своё благосостояние,из детей вырастить полных идиотов,ориентированных на западные ценности и воспитание,а так же вытеснение русской культуры,заменив ориентацией на запад,России трудно с этим справится! Всю эту пятую колонну под зад коленом из руководства страны,на их место поставить толковых,грамотных руководителей,которые действительно будут выжигать калённым железом всю эту западную тусовку! А так же для порядка в вести цензуру,как было при СССР!Тогда прекратятся голые вечеринки,пляски на кресте,бегункам будет закрыта дорога к халяве,и для всех тех,кто не навидит Россию,и видит её,как кормушку для личного обогащения!