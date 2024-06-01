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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Началась битва за "семейные" деньги. Голикову публично призвали к ответу

Началась битва за "семейные" деньги. Голикову публично призвали к ответу

Путин поручил решить проблему с отменой пособий многодетным при росте доходов. "Мы с вами уже говорили на этот счёт", - публично призвал Голикову к ответу глава государства.

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Комментарии
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Михаил
да когда же уже упрячут куда эту овцу тупорылую???!
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5 час.
Галина Дьячина
А почему ее до сих пор держат?
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3 час.
виталий панов
Пока в правительстве будут такие министры и вице-премьеры,которые понимают лишь одно-как увеличить своё благосостояние,из детей вырастить полных идиотов,ориентированных на западные ценности и воспитание,а так же вытеснение русской культуры,заменив ориентацией на запад,России трудно с этим справится! Всю эту пятую колонну под зад коленом из руководства страны,на их место поставить толковых,грамотных руководителей,которые действительно будут выжигать калённым железом всю эту западную тусовку! А так же для порядка в вести цензуру,как было при СССР!Тогда прекратятся голые вечеринки,пляски на кресте,бегункам будет закрыта дорога к халяве,и для всех тех,кто не навидит Россию,и видит её,как кормушку для личного обогащения!
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48 мин.

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