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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Nikolay Komunadototznaet
    Стамбульские договоренности это как раз таки не "крючок на который мы попались", а отчаянная попытка нашего руководст..."Киев за три дня"...
  • Валерий
    Как можно было   не иметь агентурной сети в нужном объёме? Была, частично из числа двурушников, а остальная была ликв..."Киев за три дня"...
  • valerya комар
    И всё боятся назвать главного виновника этих Минских соглашений, Стамбульских переговоров,, а теперь лишком мягкого о..."Киев за три дня"...

Новогодний «чёс» завис: Госдума пытается взглянуть на гонорарную сетку «голубых огоньков» сквозь призму СВО

Новогодний «чёс» завис: Госдума пытается взглянуть на гонорарную сетку «голубых огоньков» сквозь призму СВО

Заработки звезд шоу-бизнеса подсчитаны и найдены завышенными Снизить выплаты поп-исполнителям за участие в «голубых огоньках» на телеканалах предложил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

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Комментарии
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Наталия
Прежние Голубые огоньки уже испоганили донельзя, так что смотреть на этих, набивших оскомину кривляющихся под фонограммы, звездунов  невозможно. Ничего нового, с новыми талантливыми ребятами, поющими вживую, и  которые уже давно появились, руководители каналов придумать не могут и не хотят. Деньги текут рекой, зачем что-то менять, пока щедрое государство платит? Привыкли, выгодно, удобно, в тусовке все свои, распил идет.... А зритель и это проглотит,  и вообще, причем тут этот зритель?
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1 д.
Гульнара Гумерова
Очень здравая мысль, что за участие в телеппрограммах все наши звездуны сами должны платить, как за самую массовую рекламу. Почему производители необходимых для жизни товаров: продуктов питания, одежды, стройматериалов...- должны оплачивать рекламу на ТВ, в газетах, а звездуны пиарят себя за миллионные гонорары себе любимым? Мне НЕпонятно, какая польза от Коки, Кирка, босоного мальчика или Чучела и иже с ними для людей, если в жизни это сплошь (за редким исключением) настоящие проходимцы и сволочи?
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1 д.
TF
Tatyana Fedotova
Давно бы послать этих звезданутых в эротическое путешествие. Можно сделать прекрасные новогодние программы с участием новых лиц и за нормальную плату, а сэкономленные средства использовать на поддержку пенсионеров, например. Дать им тринадцатую пенсию за счёт этих звезданутых сволочей.
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19 час.

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