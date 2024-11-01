Новогодний «чёс» завис: Госдума пытается взглянуть на гонорарную сетку «голубых огоньков» сквозь призму СВО

Наталия Прежние Голубые огоньки уже испоганили донельзя, так что смотреть на этих, набивших оскомину кривляющихся под фонограммы, звездунов невозможно. Ничего нового, с новыми талантливыми ребятами, поющими вживую, и которые уже давно появились, руководители каналов придумать не могут и не хотят. Деньги текут рекой, зачем что-то менять, пока щедрое государство платит? Привыкли, выгодно, удобно, в тусовке все свои, распил идет.... А зритель и это проглотит, и вообще, причем тут этот зритель?

Гульнара Гумерова Очень здравая мысль, что за участие в телеппрограммах все наши звездуны сами должны платить, как за самую массовую рекламу. Почему производители необходимых для жизни товаров: продуктов питания, одежды, стройматериалов...- должны оплачивать рекламу на ТВ, в газетах, а звездуны пиарят себя за миллионные гонорары себе любимым? Мне НЕпонятно, какая польза от Коки, Кирка, босоного мальчика или Чучела и иже с ними для людей, если в жизни это сплошь (за редким исключением) настоящие проходимцы и сволочи?