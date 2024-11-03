Южноорейские исследователи создают инновационный сплав для космических аппаратов посредством 3D-печати

Группа исследователей из Корейского института материаловедения (KIMS в Южной Корее) разработала высокопроизводительный металлический сплав с помощью 3D-печати, предназначенный для экстремальных условий космоса.
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