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Южноорейские исследователи создают инновационный сплав для космических аппаратов посредством 3D-печати

Южноорейские исследователи создают инновационный сплав для космических аппаратов посредством 3D-печати

Группа исследователей из Корейского института материаловедения (KIMS в Южной Корее) разработала высокопроизводительный металлический сплав с помощью 3D-печати, предназначенный для экстремальных условий космоса.

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