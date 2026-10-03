Продажи доменов .si взлетели на 2199% после того, как Трамп распорядился называть ИИ «сверхинтеллектом»

За сутки зарегистрировано 13 тысяч .si-адресов Доменная зона .si, исторически связанная со Словенией, переживает взрывной рост после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий все правительственные агентства заменить термины «AI» и «искусственный интеллект» на «SI» и «сверхинтеллект» (superintelligence).