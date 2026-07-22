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Росавиация снизили высоту полётов у Москвы на фоне атак БПЛА

Росавиация снизили высоту полётов у Москвы на фоне атак БПЛА

Росавиация установила временные ограничения на полеты в зоне московского авиационного узла. Ведомство выпустило специальное извещение для всех эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся режима использования воздушного пространства.

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