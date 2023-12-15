РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Жители Ростокина смогут присоединиться к проекту «Московская ходьба»

Жители района Ростокино получили возможность присоединиться к бесплатному проекту «Московская ходьба», участники которого проследуют по пешеходным маршрутам с палками для скандинавской ходьбы и смогут узнать новое об окружающих объектах.

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