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Царьград

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Новак призвал усилить поставки топлива на российский рынок

Новак призвал усилить поставки топлива на российский рынок

Вице-премьер Александр Новак провёл совещание по стабилизации рынка топлива в РФ. Представлены меры регулирования в нескольких регионах, включая Оренбургскую и Нижегородскую области.

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