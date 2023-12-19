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Эксперт Акулинин назвал возможные причины потери доходов по банковским вкладах

Эксперт Акулинин назвал возможные причины потери доходов по банковским вкладах

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин заявил, что при соблюдении всех условий банковского договора клиент практически не может потерять доход по вкладу, однако потери все же возможны.

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