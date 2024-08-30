Трамп заявил, что Харрис изменила свою позицию по многим вопросам

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уличил свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в резком изменении своей позиции сразу по нескольким вопросам в ходе предвыборной гонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии