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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дайч о стиле Ираолы: «Футбол низших лиг, но на высоком уровне. Когда он ставил «Борнмуту» «испанский стиль», мы их переехали, и Андони подумал: «Это не сработает»

Шон Дайч оценил стиль, который прививает командам новый главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола , прежде работавший с « Борнмутом ».

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