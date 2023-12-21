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«Смотря что закусывать!»

«Смотря что закусывать!»

Уже неделя прошла после «Прямой линии» с президентом, где на вопрос о любимом салате на Новый год тот отшутился: «Смотря что закусывать!» А в поисковиках до сих пор среди частых запросов мелькают «вино к оливье» и «чем запивать сельдь под шубой».

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