Уже неделя прошла после «Прямой линии» с президентом, где на вопрос о любимом салате на Новый год тот отшутился: «Смотря что закусывать!» А в поисковиках до сих пор среди частых запросов мелькают «вино к оливье» и «чем запивать сельдь под шубой».