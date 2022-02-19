Не снимайте деньги с карты: Сбербанк предупредил всех пенсионеров

Все российские пенсионеры, которые предпочли оформить себе банковскую карту национальной платёжной системы «Мир» наличному получению денег со стороны государства, могут заработать дополнительные средства за счёт сбережения их на своём счёте.
Все российские пенсионеры, которые предпочли оформить себе банковскую карту национальной платёжной системы «Мир» наличному получению денег со стороны государства, могут заработать дополнительные средства за счёт сбережения их на своём счёте.
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