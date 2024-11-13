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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» обменял Эллера в «Вашингтон» на 2 выбора на драфте. Датчанин вернулся в команду, с которой выиграл Кубок Стэнли

35-летний датчанин вернулся в «Кэпиталс». Он выступал за клуб с 2016 по 2023 год и выиграл в его составе Кубок Стэнли в 2018 году.

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