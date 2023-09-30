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Гаттузо бьет игроков «Марселя» по плечам на тренировках: так он отмечает их хорошие действия. Игрокам нравится «звериный» стиль тренера (L’Equipe)

Гаттузо бьет игроков «Марселя» по плечам на тренировках: так он отмечает их хорошие действия. Игрокам нравится «звериный» стиль тренера (L’Equipe)

Итальянский специалист возглавил клуб 27 сентября, и уже внес изменения в тренировочный процесс. По информации L’Equipe, Гаттузо бьет игроков по плечам, причем у некоторых после этого остаются синяки.

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