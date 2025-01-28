Китайский Новый год в рамках «Зимы в Москве» отметят красочными представлениями

Первое представление состоится в день открытия фестиваля В рамках проекта «Зима в Москве», который пройдёт в центральной части города во время празднования китайского Нового года, будут организованы театрализованные иммерсивные представления под названием «Танец дракона».
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