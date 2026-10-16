В Москве согласовали проект ремонта Дома Московского ссудного товарищества на Большой Дмитровке. Там будут проведены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.
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