Голод не причем: 3 случая, когда мы хотим есть, хотя совершенно не голодны

Голод не причем: 3 случая, когда мы хотим есть, хотя совершенно не голодныХотите похудеть, не садясь на диеты и даже не меняя свой рацион? Нет ничего проще: научитесь отличать настоящий голод от тех чувств и эмоций, который стараетесь с его помощью погасить.