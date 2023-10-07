Бои в Сдероте: Израиль ввёл в город танки, а авиация ЦАХАЛ бомбит Палестину (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как из Газы снова летят ракеты по Израилю, а авиация ЦАХАЛ бомбит Палестину. Боевики ХАМАС линчевали 20 сотрудников израильской полиции в захваченном участке в Сдероте, об этом сообщают израильские СМИ.
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