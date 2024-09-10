Маск: Америка стремительно банкротится

Дмитрий Гурин

Ну нам думаю по бубну кто из этих двоих вылезет в президенты, а вот для самих штатников это вопрос существования. Трамп бизнесмен, строитель и производственник, Харрис всего лишь прокурор и госслужащий т.е. совершенно не способна руководить ни страной не производством, разницы не вижу, в критической, а она суперкритическая, ситуации. Так что как и ВВП, мы за Харрис, так страна быстрее угомониться как гегемон и станет как все.