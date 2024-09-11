Минобороны РФ: за ночь над регионами центра России сбиты 4 украинских БПЛА

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были сбиты силами ПВО над регионами центра России в течение ночи, сообщает министерство обороны России 11 сентября в своем Telegram-канале.
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