Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Два стула» Нарендра Моди: Индия отказалась от российской нефти, но продолжает её получать, и покупает американское вооружение

«Два стула» Нарендра Моди: Индия отказалась от российской нефти, но продолжает её получать, и покупает американское вооружение

Интересные истории Друзья, Индия снова показывает мастерское владение сидением на двух стульях.

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Комментарии
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Nina Roytvarf
Естественно, что каждая страна ищет свою выгоду. А Вы думали, что должно быть иначе?Моди-талантливый политик,если способен так крутиться.
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16 час.
Михаил Сенников
от добра добра не ищут.   договорились о совместном проекте - давайте делать! не желаете делать идите лесом! а войти в сделку, потом выйти, затем снова войти - это не политика и не бизнес, это камасутра!
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15 час.
BV
Boris Voronin
Всё совсем не так просто... Это олигархи РФ и чиновники акционеры частно-государственных компаний никак не могут отказаться от больших прибылей от экспорта!!!
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15 час.

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