«Два стула» Нарендра Моди: Индия отказалась от российской нефти, но продолжает её получать, и покупает американское вооружение

Nina Roytvarf Естественно, что каждая страна ищет свою выгоду. А Вы думали, что должно быть иначе?Моди-талантливый политик,если способен так крутиться.

Михаил Сенников от добра добра не ищут. договорились о совместном проекте - давайте делать! не желаете делать идите лесом! а войти в сделку, потом выйти, затем снова войти - это не политика и не бизнес, это камасутра!