«Два стула» Нарендра Моди: Индия отказалась от российской нефти, но продолжает её получать, и покупает американское вооружение
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Друзья, Индия снова показывает мастерское владение сидением на двух стульях.
Комментарии
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Естественно, что каждая страна ищет свою выгоду. А Вы думали, что должно быть иначе?Моди-талантливый политик,если способен так крутиться.
от добра добра не ищут. договорились о совместном проекте - давайте делать! не желаете делать идите лесом! а войти в сделку, потом выйти, затем снова войти - это не политика и не бизнес, это камасутра!
Всё совсем не так просто... Это олигархи РФ и чиновники акционеры частно-государственных компаний никак не могут отказаться от больших прибылей от экспорта!!!
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