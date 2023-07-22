Ни купальника, ни пляжа: Семенович показала, чем занимается на отдыхе

Певицу застали за неожиданным делом. Статьи по теме: Прикрыла живот рукой: Анну Семенович поздравляют с беременностью Выпил — и в воду: отрастившая живот Семенович страдает на отдыхе в Турции «Собираю чемодан и рыдаю»: Анна Семенович осталась одна .