Синоптик спрогнозировал резкие перепады температуры в Москве на этой неделе

На этой неделе жителей Москвы ждут резкие перепады температуры и давления, а также небольшой снег. В некоторые из дней скачки температуры могут составить от 0 до –15 градусов, рассказал «Известиям» 9 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.