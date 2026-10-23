В пятницу, 23 октября, после атаки беспилотников столичные аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно прекратили приём и отправку самолётов, из-за чего три рейса из Самары в Москву были отменены, а шесть вылетов задержаны.