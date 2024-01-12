Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы президента впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта 2024 года Решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента в мартовских выборах 2024 года поддерживает популярный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
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