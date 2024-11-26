Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил участников слёта "Молодёжка"

Накануне в горной части республики завершился первый региональный отраслевой слёт «Молодёжка». «Молодёжка» стала уникальной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и выработки новых инициатив.
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