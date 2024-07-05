Подполье: 18 иностранных наемников ликвидировали в Одесской области

По предварительным данным, вследствие российского ракетного удара 4 июля по новому административному зданию в морском порту, которое было местом дислокации иностранных наемников в Черноморске, были ликвидированы два десятка боевиков.
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