Нейросеть сгенерировала хеппи-энды в "Титанике" и "Хатико"

Нейросеть сгенерировала счастливые концовки для легендарных драм. Так, например, в "Титанике" шлюпок в итоге хватило на всех пассажиров, а потому Джек Доусон не замёрз насмерть и был спасён вместе с Розой.
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