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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» котируется явным фаворитом АПЛ после поражения «Ливерпуля» от «Кристал Пэлас»

Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии в этом сезоне. После поражения «Ливерпуля» от «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре коэффициент на чемпионство «Сити» рухнул до 1.

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