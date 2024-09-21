Кирилл Сафонов рассказал о карьере в израильском кино

﻿﻿Актеры Кирилл Сафонов и Саша Савельева запускают новое совместное шоу в Израиле. В интервью телеканалу актер поделился планами в ближайшее время участвовать в отечественных кинопроектах и ​​даже сменил имидж ради роли.