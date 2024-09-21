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Кирилл Сафонов рассказал о карьере в израильском кино

Кирилл Сафонов рассказал о карьере в израильском кино

﻿﻿Актеры Кирилл Сафонов и Саша Савельева запускают новое совместное шоу в Израиле. В интервью телеканалу актер поделился планами в ближайшее время участвовать в отечественных кинопроектах и ​​даже сменил имидж ради роли.

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