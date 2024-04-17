Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах

Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16, которые представила Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
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