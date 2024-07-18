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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о возвращении в профессиональный футбол: «Пока не планирую. При этом не готов сказать, что заканчиваю карьеру. Силы еще есть, годы молодые»

Давыдов о возвращении в профессиональный футбол: «Пока не планирую. При этом не готов сказать, что заканчиваю карьеру. Силы еще есть, годы молодые»

— «Химки» собрали старую гвардию: Глушаков, Мирзов, Филин. Готов к ним присоединиться? — Я же не играю уже два года, как раз с «Химок».

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