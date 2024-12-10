За сирийским провалом - тень Шойгу. Последствия для всей России

Roman Resser

После 2021 года у России к Сирии интерес пропал. От нашего бизнеса отказались, нами прикрывались. Наши базы работали в интересах сирийской армии. Если армия бросила оружие и бежала, нам там делать нечего. Бармалеи базы не трогают, более того, позволили разрозненные части переместить на базу в Латакии. С местным населением ведут себя сдержанно, естественно, сирийцы будут их поддерживать. Так что, мы Сирию не "просрали", это сделал Асад со своей армией. Самое интересное будет позже, когда столкнутся интересы трех враждующих сил: турков, евреев и курдов.