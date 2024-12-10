Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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За сирийским провалом - тень Шойгу. Последствия для всей России

За сирийским провалом - тень Шойгу. Последствия для всей России

Царьград Коллаж Царьграда. Сейчас, когда судьба российских военных баз в Сирии решается горсткой боевиков, находятся те, кто обвиняет в происходящем действующих генералов.

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Комментарии
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Александр
Не звизди,придурок.Только за ноябрь Российская армия освободила в 7 раз большую территорию в ДНР, чем за весь 2023 год.
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3 час.
Александр
Где придурок-автор провал углядел?
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3 час.
Roman Resser
После 2021 года у России к Сирии интерес пропал. От нашего бизнеса отказались, нами прикрывались. Наши базы работали в интересах сирийской армии. Если армия бросила оружие и бежала, нам там делать нечего. Бармалеи базы не трогают, более того, позволили разрозненные части переместить на базу в Латакии. С местным населением ведут себя сдержанно, естественно, сирийцы будут их поддерживать. Так что, мы Сирию не &quot;просрали&quot;, это сделал Асад со своей армией. Самое интересное будет позже, когда столкнутся интересы трех враждующих сил: турков, евреев и курдов.
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24 мин.

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