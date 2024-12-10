Царьград Коллаж Царьграда. Сейчас, когда судьба российских военных баз в Сирии решается горсткой боевиков, находятся те, кто обвиняет в происходящем действующих генералов.
За сирийским провалом - тень Шойгу. Последствия для всей России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Не звизди,придурок.Только за ноябрь Российская армия освободила в 7 раз большую территорию в ДНР, чем за весь 2023 год.
Ответить
3 час.
Александр
Где придурок-автор провал углядел?
Ответить
3 час.
Roman Resser
После 2021 года у России к Сирии интерес пропал. От нашего бизнеса отказались, нами прикрывались. Наши базы работали в интересах сирийской армии. Если армия бросила оружие и бежала, нам там делать нечего. Бармалеи базы не трогают, более того, позволили разрозненные части переместить на базу в Латакии. С местным населением ведут себя сдержанно, естественно, сирийцы будут их поддерживать. Так что, мы Сирию не "просрали", это сделал Асад со своей армией. Самое интересное будет позже, когда столкнутся интересы трех враждующих сил: турков, евреев и курдов.
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии