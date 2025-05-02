Музыка: Учил Николая II военному делу, а в 1917 стал «красным» и прославился как композитор: Генерал от музыки Цезарь Кюи

Он был наполовину французом, наполовину - литовцем, но всегда говорил, что родился русским. Став великим композитором, создателем популярных опер и романсов, а также авторитетным музыкальным критиком, он нередко обращался к французским источникам, но при этом не переставал популяризировать русскую музыку.