Собянин: До 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Сеть Московского метрополитена выросла в 1,8 раза В России сегодня отмечается День метростроителя. В своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских специалистов с этим профессиональным праздником.
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