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Царьград

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МИД РФ сообщил о поддержке Нигера и подавлении восстания в Ниамее

МИД РФ сообщил о поддержке Нигера и подавлении восстания в Ниамее

Корпус ВС России оказал помощь Нигеру в подавлении восстания в столица Ниамей. 29 августа ситуация вернулась под контроль властей под руководством президента Абдурахмана Чиани.

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