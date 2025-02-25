Россия пригласила Индонезию принять участие в форуме «Армия-2025»

Приглашение Индонезии принять участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2025», в подмосковной Кубинке, передал министру обороны Индонезии секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, 25 февраля сообщило информационное агентство ANTARA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии